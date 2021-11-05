شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تكريم صحيفة ”الخليج 365”.. الأمير فهد بن عبدالله: الإعلام حجر الزاوية في إيصال صوت المواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، أهمية الدور المحوري والرئيسي المناط بمهام وسائل الإعلام المختلفة، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي، الذي يمثل المواطن والمقيم لنقل متطلباتهم وتطلعاتهم تجاه فرص التحسين، التي ينشدونها وطرحها على طاولة الجهات المعنية بالشكل اللائق والصورة الحقيقية ليتسنى النهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

تكريم ”الخليج 365”

جاء ذلك خلال لقاء وتكريم سمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، مساء أمس الأول، رئيس تحرير صحيفة ”الخليج 365” عمر الشدي، ونائبه فيصل الفريان، إضافة لتكريم مدير التحرير مشعل العنزي، ورئيس قسم المحليات خالد الجبلي، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، ومنسق المشروع المشرف العام على مكتب سموه محمد السرار، وبحضور المنسق الإعلامي للمشروع صالح الأحمد.

تطوير الخدماتوقال سموه: يأتي هذا التكريم تقديرا للجهود الإعلامية المتميزة، التي بذلتها وتبذلها صحيفة ”الخليج 365” ومنسوبوها ومساهمتهم الفعالة في دعم وإبراز رسالة وأهداف مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، فضلا عن تمكين المسؤولين في المنطقة من التعرف على جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، وصولا للنهوض برفع سقف وعي المستفيدين تجاه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

رسالة هادفة

من جهته، أشار رئيس تحرير صحيفة ”الخليج 365” عمر الشدي، خلال التكريم إلى أن مشروع رضا المستفيدين يحمل رسالة هادفة ويزخر بالعديد من الأنشطة المتميزة، التي تستحق وقوف الإعلام عندها وتسليط الضوء عليها ونقلها للمجتمع، في ظل سعي المشروع لتحويل التحديات إلى إنجازات، وذلك تماشيا مع الاهتمام والدعم الكبير، الذي توليه حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» لتجويد خدمات الأجهزة الحكومية ووضع المستفيد نصب أعينها؛ وذلك ترجمة لركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

فيلم تعريفيوالتقى وكرم سموه، في الوقت نفسه مدير عام مؤسسة العدسة الرقمية للإنتاج الإعلامي فوزي المحسن، ونائبه علي الناصر، وذلك نظير جهودهما، التي بذلاها وتعاونهما مؤخرا في إنتاج فيلم تعريفي خاص بمشروع رضا المستفيدين، مما كان له بالغ الأثر في تجسيد رسالة المشروع، والمحطات الناجعة التي مر بها.

عمل طموحوفي الختام، قال رئيس اللجنة العليا للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله: إن هذا العمل الطموح لم يكن له ليستمر لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ودعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع، ما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح.

فرق تنفيذيةوتقدم سموه باسمه، نيابة عن جميع الإخوة الزملاء أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لسموهما الكريمين، مضيفا: والشكر موصول لجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقا لما خطط له، ولجميع الإخوة الزملاء أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية والإعلامية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان.