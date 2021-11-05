شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لـ«اليوم»: تداعيات الطقس وراء «تخزين الغذاء» وليس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ، لـ(اليوم)، سبب حث وزارة التجارة في بلاده المواطنين على تخزين السلع الضرورية، مشيرا إلى أن هذا الإخطار روتيني ويأتي سنويا قبل فصل الشتاء، تحسبا لتداعيات الطقس شديد البرودة والجليد والثلج الذي قد يؤثر في الإنتاج والنقل للمنتجات اليومية ومن بينها الخضراوات.

إمدادات الطعام

وأوضح أن الوزارة تنبه الأسر بتخزين كمية معينة من الضروريات اليومية وفقا لاحتياجاتهم، تحسبا لحالات الطوارئ في كل من فصلي الشتاء والربيع، خاصة في بعض المناطق الشمالية، الأكثر تأثرا بموجات الطقس.

وأضاف السفير: إنه، في هذا الوقت من كل عام، تتخذ الإدارات المعنية الترتيبات اللازمة للحفاظ على إمدادات الخضار والضروريات اليومية الأخرى، ومنها تذكير للسكان بالاحتياطيات المادية.

قراءة مفرطةوحول ربط البعض التنبيه بموجات جديدة من كورونا في الصين، أكد السفير أن بلاده نجحت في السيطرة على الوباء، لكنها لا تستبعد عددا صغيرا من الحالات في مناطق فردية، مشيرا إلى أن البعض ربط الإعلان بوضع الجائحة في الصين، في «قراءة مفرطة»، لكن الوضع الوبائي لن يتغير بشكل كبير.

وقال: في الوقت الحاضر، إمدادات الضروريات اليومية مثل الخضار والمواد الأساسية، في الصين مستقرة وكافية، ولا توجد حالة طوارئ.

طوارئ محتملةوكانت وزارة التجارة الصينية دعت مواطنيها لتخزين احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية استعدادا لأي طوارئ محتملة، كما دعت مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفقه، ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.