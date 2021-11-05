شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يتقدم المصلين لأداء صلاة الاستسقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بمحافظة الخبر، وذلك إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة.

وأم المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، وحضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، ومحافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، وعدد من المسئولين وجمع من المواطنين.