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زراعة أشجار لـ«الظل» في حفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، التابعة لأمانة حفر الباطن، زراعة أشجار الظل في المتنزهات والحدائق العامة، ضمن مبادرة «حفر الباطن الخضراء»، لتعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق جودة الحياة.

على جانب آخر، حجزت بلدية غرب حفر الباطن، عددًا من المعدات والآليات التي تلقي المخلّفات في الأماكن غير المخصصة لذلك.

وكانت وكالة الأمانة للمشاريع قد شرعت في أعمال صيانة وتطوير ملعب أمانة حفر الباطن، الواقع على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وذلك من خلال تركيب إنارة حسب مواصفات الملاعب الدولية، وتركيب عشب صناعي وفقًا للمواصفات العالمية، إضافةً إلى مدرجات تتسع لـ400 مقعد.

وأغلقت البلدية طريق أبو بكر الصديق من تقاطع طريق منتزه وادي فليج غربًا إلى الطريق الموازية لطريق الصمان غربًا، وذلك لاستكمال باقي مشروع درء أخطار السيول في منطقة وادي فليج، ضمن استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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