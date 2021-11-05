شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 590 م3 أنقاضا من أحياء «النزهة والمزروعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية شرق الدمام، أكثر من 590 مترًا مكعبًا من الأنقاض من حي النزهة والمزروعية، ومسحت 12000 م2 من الساحات والأراضي الفضاء في حي الفردوس، خلال أسبوع ضمن أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

كانت البلدية قد ضبطت شقتين سكنيتين، تستخدمان كمستودع مخالف للاشتراطات الصحية، تابعتان لإحدى المنشآت الغذائية، وتم حجز كل المواد بالشقتين وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأزالت إدارة النظافة بالبلدية عددًا من المظلات العشوائية المخالفة بحي المزروعية، وذلك بعد إنذار أصحابها سابقًا بضرورة إزالتها؛ لمخالفتها، ضمن جهود البلدية في رفع مظاهر التشوه البصري.

وزرعت إدارة الحدائق والتجميل 473 شجرة شملت أشجار النيم والأكاسيا، بالإضافة لبعض الأشجار كبيرة الحجم كالسرو والبوهينيا والجاتروفا؛ لتعظيم الأثر والفعالية في تحسين المنظر الجمالي العام، ضمن جهودها في تعزيز وتكثيف التشجير في شوارع المنطقة.