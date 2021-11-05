شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لسد الشواغر الوظيفية بـ«درة النسائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مذكرة التفاهم، التي وقّعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مع جمعية درة الخيرية النسائية بحفر الباطن، سد الشواغر الوظيفية لدى الجمعية، وتعزيز سبل التعاون في تمكين وتدريب وتأهيل شباب وشابات الوطن وخلق مزيد من فرص العمل لهم من خلال برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر فرع الوزارة، ومثّل فرع الوزارة في التوقيع مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية خالد العبيد، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية رفعة الحلاف، وجاء ذلك بدعم وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل.

وجاء توقيع المذكرة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة بين فرع الوزارة والقطاع غير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

وتضمنت مذكرة التفاهم، التي جرى التوقيع عليها تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، التي اشتملت على تمكين الكوادر البشرية الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في زيادة فرصهم للعمل، وإعداد برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لتأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم، والعمل على تمكينهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، سعيًا لإشراكهم في تنمية المجتمع وبناء الوطن، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.