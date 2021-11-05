شكرا لقرائتكم خبر عن 283 مستفيدة من «مجالس إيمانية» لـ«نور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفادت 283 امرأة من برنامج «مجالس إيمانية» الذي اختتمه القسم النسائي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، أمس الأول، وذلك بمسجد دليل اليوسف بحي الضباب بالدمام، بهدف رفع المستوى العلمي والتوعوي من خلال المحاضرات.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية ناصر الحميدان، أن البرنامج عبارة عن مجالس علمية إيمانية تستهدف التزود العلمي في معرفة معاني الأذكار الشرعية المتناولة في شتى جوانب الحياة، وذلك من خلال تدارس كتاب «فقه الأذكار» لفضيلة الشيخ عبدالرزاق البدر؛ لتقف بالمستفيدة على معرفة ما يلهج به لسانها وقلبها.

وأوضح أن هذه المجالس تستهدف تعميق قيمة السنة النبوية من خلال تدارس أحد الأبواب المختارة من كتاب صحيح البخاري، وهو باب «صفة الجنة والنار»، تُقدم كمجالس وحلقات بمعدل لقاءين كل أسبوع لمدة ساعة خلال شهر واحد، ويتضمن هذا البرنامج أنشطة تفاعلية مصاحبة كمسابقة تحفيزية وأسئلة متنوعة وجوائز قيمة.