شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة «الإنترلوك» بشوارع جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جوف بني هاجر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في صيانة الإنترلوك والبلدورات، إضافةً إلى إزالة المخلفات والحشائش داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لأنسنة المدن، ورؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.