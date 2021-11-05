شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 100 شجرة في 3 حدائق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية محافظة الخبر عن زراعة 50 شجرة في حديقة قرطبة، إضافة إلى 50 شجرة في حديقتي البابطين والشروق، بمشاركة فريق التطوع البلدي، لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية، وتجميل المدينة، وإسعاد الناس، وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة، وذلك ضمن مبادرة «من أجل الخبر خضراء».

وأشارت البلدية إلى استمرار الفرق الميدانية في معالجة التشوه البصري في حي التحلية، والمعالجة الفورية لها، مع تتبع مظاهر التشوه في جميع أحياء الخبر، وذلك تعزيزا لتنافسية بلدية الخبر، وتحقيقا لمستهدفات جودة الحياة.

وكانت البلدية قد أطلقت مبادرتها التطوعية بمشاركة فريق التطوع البلدي، لزيارة سكن الأفراد، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية والفنية والصحية، ومعاينة المخالفات إن وُجدت.