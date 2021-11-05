شكرا لقرائتكم خبر عن جموع الأهالي يؤدون الصلاة في محافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى أهالي محافظة حفر الباطن، أمس، صلاة الاستسقاء؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة.

وتقدم المصلين المشرف العام للشؤون التنموية والمحلية ماجد القريني، بحضور القيادات الخدمية والأمنية كافة، وذلك بجامع الشريع، كما أديت الصلاة في عدد من المساجد والجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

فيما أدى جموع المصلين في محافظة العديد صلاة الاستسقاء في جامع سلوى القديم، يتقدمهم المحافظ سعد العجلان، تأسيا بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عند الجدب وتأخر نزول المطر، وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

وأم المصلين إمام وخطيب جامع سلوى الشيخ عبدالحكيم البخيت، الذي ألقى الخطبة وأوصى فيها بتقرب العبد من الله تعالى طاعة وتذللا ليكون حظه من العطاء والخيرات في الدنيا والآخرة.

وقال البخيت: إن صلاة الاستسقاء صلاة مباركة والمقصود منها هو الوقوف بين يدي الله عز وجل والتوجه بالقلوب والدعوات والاستغفار إليه في أن يبدل الحال وأن يغيث البلاد والعباد بالهبات والبركات، لافتا إلى أن الاستغفار هو خير ما يجب العناية به لتستجلب به الخيرات ويتنزل الغيث، وهكذا كان دأب الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كما أخبر عنهم القرآن الكريم.