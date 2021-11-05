شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الرقعة الخضراء في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الخدمات ببلدية رأس تنورة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العناية بالمسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار بهدف زيادة الرقعة الخضراء، ضمن مبادرة « السعودية خضراء»، تحقيقًا لبرنامج «جودة الحياة».

وأنجزت البلدية صيانة وإصلاح بعض الأعطال بشبكة الإنارة في عدة مواقع بالمحافظة، ضمن أعمال العناية العامة بالإنارة.

كانت الفرق الميدانية التابعة للبلدية قد أزالت 576 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، و12 سيارة تالفة، وعالجت 200 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وأوضاع 66 حاوية نظافة، و376 مترا مربعا من حفر الشوارع والتشققات، إضافة إلى صيانة 9 أعمدة إنارة.

وأنجزت البلدية ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، خلال الربع الثالث لهذا العام 2021م، التي تسهم في جودة الحياة والمظهر العام، وتحقيق مفهوم أنسنة المدن، وإزالة وتحسين مظهر 164 من الحواجز الخرسانية، وإصلاح 538 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة، ودهان 142530 مترا طوليا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.