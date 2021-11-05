شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 65 % من مشروع تصريف الأمطار بـ«أصالة جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة جدة 65 % من مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة، بتكلفة إجمالية قُدّرت بأكثر من 64.383 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار م. غسان الزهراني أن المشروع هو الأول الذي طرحته الأمانة بشبكة مدمجة تعمل على تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار، مما سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب رفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة. ويعمل المشروع على تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة والبوابات الشمالية لملعب الجوهرة عبر تنفيذ 130 مصيدة مطرية و129 منهلا تربط بينها شبكة أنابيب مقوّاة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية يصل قطرها إلى 1500 ملم، وبأطوال إجمالية تصل إلى 9500 متر، فيما يعمل المشروع على تخفيض منسوب المياه السطحية داخل الحي عبر شبكة من الأنابيب المقوّاة والمثقبة، التي يبلغ قطرها 400 ملم، وبإجمالي أطوال تصل إلى 5500 متر.