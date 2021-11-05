شكرا لقرائتكم خبر عن 45 إصابة بكورونا.. واستقرار «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالمملكة، منذ بدء الجائحة، إلى 548805، فيما بلغت الحالات الحرجة 51.

وبيّنت إحصائية الوزارة، تعافي 32 حالة، ترفع الإجمالي إلى 537722، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 8800، بإضافة حالة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.