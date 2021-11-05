شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف اختبار غذائي يرصد 58 عينة غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر أكتوبر الماضي 10.514 اختبارا على عينات الأغذية؛ للتأكد من سلامتها من الملوثات والتحقق من جودتها ومطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة. وأشارت الأمانة إلى رصد 58 عينة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من أصل 2.553 عينة مفحوصة باستخدام أفضل الطرق والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنفيذ 11 مبادرة، و19 نشاطا إعلاميا من المختبر لخدمة المجتمع.

وتسعى الأمانة من خلال مختبر السلامة الغذائية إلى التأكد من سلامة المنتجات الغذائية بالعاصمة المقدسة، وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات في المعامل التابعة لها.