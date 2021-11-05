شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مؤسسي وأكاديمي بين جامعتي «طيبة» و«الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة طيبة مذكرة تعاون مع جامعة الطائف على المستوى المؤسسي والبرامج الأكاديمية، بهدف تطوير آليات تحسين العملية التعليمية لكلا الطرفين، وتفعيل دور تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت المذكرة -التي وقعها رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، ورئيس جامعة الطائف د. يوسف عسيري- التعاون في البحث العلمي والدراسات الميدانية، والتدريب وعقد الدورات وورش العمل والبرامج العلمية والثقافية والتدريبية وفعالية الأداء، وتبادل الخبرة في تصميم وتطوير البرامج التعليمية والتوعوية، إلى جانب إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المشتركة، ودعم أنشطة خدمة المجتمع والقطاع العام وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، واستخدام المرافق والخدمات لمنسوبي الجامعتين، وكذلك الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية والإدارية، والاستفادة من خبرات الجامعة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والتبادل الطلابي بين الجامعتين وإقامة فعاليات طلابية مشتركة والإشراف المشترك على الرسائل البحثية لطلبة الدراسات العليا، ومجالات الاستثمار والأوقاف. يذكر أن مذكرة التفاهم جاءت ضمن برنامج استقبال د. السراني لرئيس جامعة الطائف والوفد المرافق له بمكتبه بالجامعة. وجرى خلال الاستقبال استعراض دور جامعة طيبة الريادي في مشاريعها التعليمية والتقنية والابتكارية والعمرانية، وذلك من خلال عرض قدمه مجلس الجامعة لإستراتيجية جامعة طيبة وإستراتيجية التحول البرامجي وتجربة الجامعة بالكلية التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال «طيبة تبتكر» والتوعية الفكرية «سفراء الوسطية».