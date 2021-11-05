شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز وعي الممارسين الصحيين بحقوق المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز «برنامج التعليم الإلكتروني الذاتي الخاص بالتمكين الصحي»، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي لدى الممارسين الصحيين بمعرفة الأنظمة والتشريعات الخاصة بحقوق المرضى. وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن مدة البرنامج 5 ساعات، ويمكن التقدم بطلب الالتحاق عن طريق منصة التعليم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وبين أن البرنامج يركز على حماية حقوق المرضى ويحمي الممارس الصحي من الوقوع في الممارسات الطبية الخاطئة نتيجة عدم معرفته بالأنظمة والتشريعات التي أقرتها وزارة الصحة، ويستهدف جميع الممارسين الصحيين، وله انعكاس على سلامة المرضى من خلال معرفة حقوق المريض شرعا ونظاما، ويصحح الأفكار الخاطئة عن حقوق المرأة والرجل الصحية وذوي الإعاقة ومرضى السرطان والأطفال وكبار السن وغيرهم.