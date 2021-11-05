شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موعده بشهرين.. بدء الضخ التجريبي لنقل مياه «رابغ - جدة - مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، الضخ التجريبي لنظام نقل المياه المحلاة «رابغ - جدة - مكة» بعد اكتمال أعمال التعقيم والاختبار ووصوله إلى شبكة مياه جدة، وذلك قبل موعده بشهرين.

وأسهم المشروع في رفع سعة النظام المخطط من 1.2 مليون م3/ يوميا إلى ما يزيد على 1.3 مليون م3/ يوميا من المياه المحلاة. ويضم نظام نقل المياه 4 محطات ضخ بسعة 1.3 مليون م3 يوميا من المياه المحلاة و47 خزانا بلغت سعتها الإجمالية: 1,824,500 م3 من المياه المحلاة، وبإجمالي أطوال أنابيب تبلغ 650 كلم تقريبا، تتراوح أقطارها بين 10 إلى 80 بوصة. ويغذي نظام نقل مياه «رابغ - جدة - مكة المكرمة» عددا من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وهي «مكة المكرمة، جدة، نويبع، رابغ، مستورة، الأبواء، كلية، صعبر، ثول، خليص، غران، عسفان، الطلعة، البرزة، والجموم».