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قبل موعده بشهرين.. بدء الضخ التجريبي لنقل مياه «رابغ - جدة - مكة»

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الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، الضخ التجريبي لنظام نقل المياه المحلاة «رابغ - جدة - مكة» بعد اكتمال أعمال التعقيم والاختبار ووصوله إلى شبكة مياه جدة، وذلك قبل موعده بشهرين.

وأسهم المشروع في رفع سعة النظام المخطط من 1.2 مليون م3/ يوميا إلى ما يزيد على 1.3 مليون م3/ يوميا من المياه المحلاة. ويضم نظام نقل المياه 4 محطات ضخ بسعة 1.3 مليون م3 يوميا من المياه المحلاة و47 خزانا بلغت سعتها الإجمالية: 1,824,500 م3 من المياه المحلاة، وبإجمالي أطوال أنابيب تبلغ 650 كلم تقريبا، تتراوح أقطارها بين 10 إلى 80 بوصة. ويغذي نظام نقل مياه «رابغ - جدة - مكة المكرمة» عددا من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وهي «مكة المكرمة، جدة، نويبع، رابغ، مستورة، الأبواء، كلية، صعبر، ثول، خليص، غران، عسفان، الطلعة، البرزة، والجموم».

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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