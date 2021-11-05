شكرا لقرائتكم خبر عن 6200 جولة تحرر 22 مخالفة لقصور الأفراح والاستراحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 6287 جولة على قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، منذ بداية قرار تحديث البروتوكولات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، نتج عنها تحرير 22 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت، أمس الأول، 1339 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت وضبط 89 مخالفة، مشيرة إلى استقبال 19 بلاغا عن مخالفات الإجراءات الوقائية عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.