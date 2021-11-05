شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ديسمبر.. إطلاق منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، أولى مراحل خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، على سيارات الأجرة، ابتداء من 5 ديسمبر 2021م، بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن الرصد الآلي يهدف إلى التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آليا إلى البيانات المطلوبة، مما يمكن من استمرار خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع ليشمل الحافلات والشاحنات.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام إلى الإسهام في تسهيل تدفق الحركة والتنقل على الطرق، وتفادي الارتدادات والزحام في مراكز الضبط الأمني والمناطق الحيوية داخل المدن وخارجها، وذلك عبر استهداف ورصد مخالفات النقل العام الأكثر انتشارا في أنشطة النقل العام، كتشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغاة.

وتشمل المخالفات: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية للسيارة أو السائق، والعمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغاة، على أن يمتد المشروع لبقية المدن والمناطق الأخرى في المملكة.