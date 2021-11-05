شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية من مركز الملك سلمان لمخيم الزعتري بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول، 517 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 152 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 45 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 131 مريضا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 46 مريضا، وراجع 27 مريضا عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، واستقبلت عيادة الأذن والأنف 31 مريضا، كما تم عمل 15 تحليلا لـ9 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 48 صورة أشعة لـ30 مريضا، كما تم إعطاء 7 لقاحات لـ3 مرضى، فيما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 391 وصفة طبية.