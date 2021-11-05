شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يتفقد منظومة الخدمات بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أمس، سير الأعمال في الروضة الشريفة، والمسجد النبوي وساحاته والتوسعات بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من جاهزية واكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه.

وأشرف على الخدمات، التي تقدمها إدارة السقيا لتوفير ماء زمزم لقاصدي المسجد النبوي، والخدمات التي تقدمها إدارة شؤون المصاحف في المسجد النبوي، والتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.