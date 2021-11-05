محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. مصادر متخصصة تكشف حقيقية “كنز الاثار الذهبية” في بني مطر التابعة لسيطرة الحوثيين (صور)

كشفت مصادر متخصصة في الاثار، عن حقيقة ما تداولته مواقع اخبارية ووسائل اعلام بشأن اكتشاف “اكبر كنز من الاثار الذهبية” غربي العاصمة صنعاء، في منطقة تابعة لسيطة جماعة الحوثي الانقلابية.

وزعمت مواقع اخبارية ووسائل اعلام أنه “تم العثور على كنز ثمين في منطقة ريشان بمديرية بني مطر، غربي العاصمة صنعاء”. وأن “الكنز المكتشف ثمين جدا ويعود إلى آلاف السنين ويدل على قدم حضارة اليمن”.

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مرفقة بهذه الاخبار مجموعة صور لقطع أثرية من الذهب، زعمت أنه “تم العثور عليها في منطقة ريشان بمديرية بني مطر محافظة صنعاء”.

لكن البحث عن الصور المنشورة عبر خاصية محرك بحث جوجل للصور، أضهر المصادر الحقيقية للصور وتاريخ نشرها الاقدم بسنوات من هذه الاخبار المتداولة عن “اكتشاف كنز الاثار الذهبية في بني مطر”.

وفي ما يلي روابط بعض مصادر الصور المنشورة مع الاخبار التي تزعم “اكتشاف كنز اثار ذهبية في منطقة ريشان بمديرية بني مطر”:

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