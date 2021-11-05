محمد بن مسعود - الدمام - شيء تقوم به اثناء الاستحمام تعتقد انه عادي لكنه يدمر جهازك التناسلي تماماً ولا يمكن ارجاع ما تلف

الاستحمام: بالنسبة لبعض الأشخاص ، هذا هو أول شيء يفعلونه كل صباح لإعداد أنفسهم لبدء اليوم. يفضل الأشخاص الآخرون الاستحمام في المساء للتأكد من نظافتهم قبل الذهاب إلى الفراش.

عندما تختار القيام بذلك ، فإن معظمنا لا يفكر حقًا فيما نفعله أثناء الاستحمام. بعد قراءة هذا المقال ، سنكون أكثر وعياً بعادات الاستحمام لدينا ، لأنه اتضح أننا نرتكب الكثير من الأخطاء!

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1. ساخن ساخن ساخن كثير من الناس مذنبون بهذا ، لذلك ربما تكون أنت أيضًا: الوقوف تحت دش ساخن جدًا لفترة طويلة جدًا. يجفف الماء الساخن بشرتك كما لا تصدق ، مما قد يتسبب في ظهور بقع حمراء وجافة على بشرتك وعلى المدى الطويل يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

الاستحمام لمدة تزيد عن 15 دقيقة حقًا طويل جدًا ؛ بشرتك ليست مصنوعة من أجل هذا. حتى أن الأشخاص ذوي البشرة الحساسة لا ينصحون بالاستحمام لمدة تزيد عن خمس دقائق! ستشكرك البيئة أيضًا عندما تستخدم كميات أقل من المياه.

2. بقايا الصابون يخطئ الكثير من الناس في عدم غسل الشامبو أو البلسم بشكل صحيح. يمكن لبقايا الصابون هذه أن تجعل شعرك دهنيًا ويمكن أن تسبب تهيجًا وحكة.

ثم هناك حقيقة أن الكثير من الناس ينسون شطف ظهورهم بعد استخدام البلسم ، مما قد يتسبب في ظهور البثور على ظهرك. من الأفضل أن تعلق رأسك للأمام عند شطف المنتجات. بهذه الطريقة ، يمكنك شطفه مباشرة بدلاً من تركه ينتقل على جسمك قبل أن يصل إلى المصرف.

3. إتلاف جلد رأسك لقد فاجأنا هذا الخطأ! بالطبع ، أنت تريد غسل شعرك بشكل صحيح وربما تكون قد سمعت أنك بحاجة إلى تدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك.

هذه التقنية لها أيضًا جانب سلبي ، لأنك إذا خدشت أظافرك على رأسك أثناء القيام بذلك ، فقد تتسبب في تهيج وتقشر الجلد. يمكن لحركة التدليك هذه أيضًا تنشيط الغدد الدهنية ، مما يؤدي إلى جعل شعرك دهنيًا بسرعة أكبر.

4. شفرة خاطئة هل تعتقد أن ماكينة الحلاقة ذات الشفرات المتعددة هي الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحلاقة؟ نحن فعلنا! صحيح أنه ستحصل على نتيجة أكثر نعومة عند استخدام ماكينة حلاقة ذات شفرات متعددة ، ولكنها تتسبب في تلف بشرتك أكثر.

ما يحدث مع هذه الشفرات المتعددة هو أن الشفرة الأولى تقطع الشعر وتكشف الجلد. يمكن للشفرة الثانية بعد ذلك قص الشعر بشكل أقصر. كلما زاد عدد الشفرات لديك ، كان الشعر أقصر ، ولكن أيضًا كلما اقتربت من الجلد الذي تحلقه. هذا يسبب تهيج ونمو الشعر تحت الجلد.

5. غسول يحدث لنا في كثير من الأحيان أن لدينا بشرة جافة جدًا عندما نخرج من الحمام (ربما لأننا نتجاهل النصيحة رقم 1). هذا هو السبب في أنه من الحكمة فرك بعض غسول الجسم على بشرتك عند الانتهاء من الاستحمام.

لكن هل تعلم أنه من الأفضل وضع مرطب الجسم عندما تكون بشرتك لا تزال رطبة قليلاً؟ لذلك ، جفف بشرتك فقط بدلًا من فركها بمنشفة. تمتص بشرتك القليل من الرطوبة المتبقية مع غسول الجسم.

6. منع التشابك لا يوجد شيء مزعج أكثر من الشعر المبلل المتساقط بعد الخروج من الحمام. من المغري جدًا تجفيفها بمنشفة. من الأفضل ألا تفعل ذلك ، لأنك ستفرك التشابك في شعرك ، مما يجعله هشًا للغاية.

سوف يتكسر شعرك بسرعة أكبر وسيبدو جافًا جدًا. لفي شعرك بالمنشفة بحذر واتركيه ليجف هناك بدلاً من ذلك. بل من الأفضل استخدام منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة ؛ هذا سيمنع الزغب وهو أفضل لشعرك.

المصدر: Tips and Tricks