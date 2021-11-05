بريطانيا توافق على أول دواء مضاد لكورونا يمكن تناوله بالمنزل

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت بريطانيا، أمس الخميس، على منح شركة «ميرك» الأمريكية للأدوية «إذنًا مشروطًا» لاستخدام أقراص تنتجها، ثبت نجاحها في علاج «كوفيد-19».

وباتت بريطانيا بعد موافقتها على عقار «مولنوبيرافير» للاستخدام في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أول دولة توافق على الأقراص رغم عدم اتضاح مدى سرعة توفرها في المستقبل.

ووافق خبراء على الأقراص للبالغين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، والذين ثبتت إصابتهم بكورونا، ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأعراض حادة.

ويتناول العقار مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام من جانب المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت «الأسوشيتد برس». ويستطيع العقار المضاد للفيروس، والذي يقلل الأعراض ويسرع من وتيرة التعافي، أن يقلل من عبء الإصابات في المستشفيات، ويساعد في الحد من تفشّي المرض في البلدان الفقيرة ذات النظم الصحية الهشة.

وينتظر العقار المراجعة في الهيئات التنظيمية بالولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.