«الصحة»: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 36 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 17594 في يوم 4 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 27 حالة قائمة جديدة منها 6 حالات لعمالة وافدة، و 19 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان قادمتان من الخارج، كما تعافت 36 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275219.
وبلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 4 حالات، في حين أن 368 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 371 حالة
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