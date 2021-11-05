«الصحة»: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 36 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 17594 في يوم 4 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 27 حالة قائمة جديدة منها 6 حالات لعمالة وافدة، و 19 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان قادمتان من الخارج، كما تعافت 36 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275219.

وبلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 4 حالات، في حين أن 368 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 371 حالة