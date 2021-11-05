محمد بن مسعود - الدمام - شاهد هند القحطاني في اقذر واوقح صورة نشرتها على حسابها

شاركت النجمة السعودية هد القحطاني صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي سناب شات .

وظهرت هند ترتدي فستاناً قصير باللون الأرزق القاتم، ومفتوح عند منطقة الصدر، بطريقة أظهرت صدرها وتقوم بحركات وأفعال مثيرة .

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وأثارت الصورة حالة من الغضب الواسع بين المتابعين الذين عبروا عن إستنكارهم لتصرفها المثير .

هند القحطاني عبر السناب

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

كما وتعتبر هند القحطاني من أجمل نساء السعودية وهي شخصية استثنائية في الأدب والأخلاق ومحبوبة وصاحبة قلب طيب ولطيف. وتعد هند القحطاني شخصية قوية في المجتمع السعودي ولها اسهامات كبيرة وجميلة في إسعاد الجمهور السعودي. كما انها متألقة ومبدعة ومنفتحه في الثقافة الحديثة التي تساير فكرة العصر الحديث.

وتزوجت هند بعد 18 عاما من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها. وتبلغ من العمر الان 38 عاما حيث انه وبعد قصتها المعروفة التي شغلت المتابعين بعد هروبها إلى الولايات المتحدة الامريكية بعد طلاقها من زوجها التي لم يتبين اسمه حتى هذا الوقت أصبحت هند معروفة عند الجميع. حيث ان هند أصبحت كلما تخرج في لقاء أو فيديو تصبح حديث الناس وتنشط في كل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يظهر امتلاكه الشعبية في الوطن العربي. كما أن حديثها عن زوجها التي قالت عنه بأنه يقوم بضربها وتعذيبها لا تحب .وقد تطلقت منه وهربت خوفا منه ومن تصرفات ولكن القضية لم تغلق عن المتابعين الذي وقفوا مع زوجها وهناك من ظل واقفا مع هند القحطاني. التي لم تعلن عن اسم زوجها حتى هذا الوقت كما أنه منذ فترة قد خرجت في فيديو وقد أوضحت فيه اسباب طلاقها من زوجها لكن لم تنطق اسمه .