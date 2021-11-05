الأمن العام: 10 آلاف ريال غرامة القادم لأداء العمرة دون تصريح

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، توقيع غرامة 10 آلاف ريال من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، مؤكدًا توقيع مخالفة قدرها 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي لأداء الصلاة دون تصريح.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع «تويتر»: «تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته».

وأضاف أن مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي، جاءت كالآتي:

غرامة مالية قدرها 10000 ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

غرامة مالية 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

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