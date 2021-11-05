إيران: خصبنا اليورانيوم بطريقة لا تقدر عليها إلا الدول التي تمتلك أسلحة نووية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تجاوز احتياطي بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نحو 25 كيلوغراما، و210 كيلوغرامات من اليوانيوم المخصب بنسبة 20%.

طهران- سبوتنيك. وقال كمالوندي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه “بخلاف البلدان التي تمتلك سلاحا نوويا لا توجد دولة قادرة على التخصيب بهذا المقدار”.

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أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، أمس، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي في 29 من الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن “ترحب بالإعلان.

لكن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، انتقد في تغريدة، الإدارة الأمريكية وقال إنها “تزعم استعدادها للعودة للاتفاق النووي لكنها في الوقت نفسه مستمرة في فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية”.

اختتمت الجولة السادسة من محادثات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في 20 حزيران/ يونيو الماضي؛ لكنها تعطلت من ذلك الحين مع تولي رئيس جديد زمام الأمور في إيران.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل الجلوس على الطاولة مجددا والعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي.

في عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية الكبرى، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

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