محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.بريطانيا فيروس كورونا الجديد 05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 12:45 AM إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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