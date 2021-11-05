"تقويم التعليم" تعلن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - 03-29-1443 11:11

صدى تبوك – متابعة :

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الخميس)، عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية، والتي تُطبق على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن للرخصة المهنية 4 مستويات، تشمل: رخصة “معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير”، مشيرةً إلى 4 شروط للحصول على الرخصة.

شروط الحصول على الرخصة

تضمّنت الشروط الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، و اسـتيفاء سـنوات الخبـرة اللازمة لكل مسـتوى مـن مسـتويات الرخصـة المهنيـة وفـق مـا هـو محـدد فـي اللائحة.

توفـر اختبـارات مهنيـة سـارية الصلاحية (الاختبـار التربـوي العـام والاختبار التخصصـي)، وتحقيـق الدرجـة المطلوبـة لـكل مسـتوى، على ألا يكون قد مضى أكثر من 12 شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث عنـد التقـدم بطلـب إصـدار الرخصـة.

مراحل إصدار الرخصة

يأتي إصدار الرخصة المهنية على 3 مراحل، وهي: دخــول المتقــدم للنظــام الإلكترونــي للرخــص المهنيــة والتســجيل فــي الاختبارات المهنيــة وتحقــق الهيئــة مــن صحــة كافــة بياناتــه الشــخصية والمهنيــة، وإجراء الاختبارات المهنية التي تنتهي بإعلان نتائجها، والتقدم بطلـب إصـدار الرخصة وفـق المسـتوى الـذي تحققـت فيـه كافـة الاشـتراطات ومن ثم إصدارها من قبل الهيئة.

مدة سريان الرخصة وضوابط تجديدها وترقيتها

أشارت الهيئة أن الرخصة تكون سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، حيث يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من المدة، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، كما يمكــن تقديــم طلــب ترقيــة الرخصــة المهنيــة مــن مســتوى إلــى مســتوى أعلــى عنــد توفــر شــروط المستوى المطلوب للترقية.

تكلفة الرخصة وحالات إيقافها أو تعليقها

كما لفتت إلى أن المقابل المالي لكل اختبار هو 100 ريال، ونفس القيمة مقابل إصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها، حيث يتم إيقاف أو تعليق الرخصة في حالة المعلمين المبعدين عن مزاولة المهنة، أو في حالة إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة، على أن يُشكل رئيس الهيئة أو مـن يفوضـه لجنـة أو أكثـر لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء للنظـر فـي مخالفـات أحـكام هـذه الضوابـط.

ضوابط التظلم

يحــق لأي متقــدم للرخصــة المهنيــة التظلــم للهيئــة خلال مــدة 60 يومــاً مــن تاريــخ إيــداع نتيجــة القــرار محــل التظلــم فــي ملفــه الإلكترونــي، على أن يُشكل رئيس الهيئة أو مـن يفوضـه لجنـة أو أكثـر لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء للنظـر فـي التظلمات المتعلقة بالرخصة المهنية.

كما يحـق لمجتـازي اختبـاري كفايـات المعلميـن العـام والتخصصـي الاسـتفادة منهمـا أو مـن أحدهمـا فـي إصـدار الرخصـة المهنيـة بحـد أقصـى نهايـة عـام 2023م، ويُمنـح الحاصلـون علـى الرخصـة المهنيـة قبـل اعتمـاد هـذه الضوابـط سـنة إضافيـة لصلاحيـة الرخصـة الصـادرة.