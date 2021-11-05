الأمن العام: غرامة 10 آلاف ريال للمعتمرين دون تصريح

محمد بن مسعود - الدمام - 03-29-1443 11:08

صدى تبوك – متابعة :

طالب الأمن العام المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك.

وأكد الأمن العام أن رجال الأمن يباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.

وكان حساب الأمن العام بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قد بين أنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، من دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف من دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال .