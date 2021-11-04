شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة توعوية لتعزيز الأمن السيبراني بالمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ممثلةً بالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية حملة توعوية؛ تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالميًا في شهر أكتوبر، تهدف من خلالها إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع، والسعي إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والحد من المخاطر السيبرانية انطلاقًا من مهماتها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

وعُنيَ محتوى الحملة في أسبوعها الأول بالأمن السيبراني والتعليم بالشراكة مع (وزارة التعليم)، حيث ناقش عددًا من المحاور؛ منها التنمر الإلكتروني، ومهمة المعلم في حماية الطلاب والطالبات من المخاطر الأمنية الإلكترونية، وأفضل الممارسات الأمنية العالمية للطلاب في مجال الأمن السيبراني.

وناقشت الحملة في الأسبوعين الثاني والثالث بالشراكة مع (شركة سابك)، موضوعَي التصيّد والاحتيال الإلكتروني، والأمن السيبراني لأفراد الأسرة، والممارسات الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ناقش الأسبوع الرابع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية؛ بالإضافة إلى أمن الحوسبة السحابية، والممارسات الآمنة لاستخدام الخدمات الحكومية بالشراكة مع (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي).

والجدير بالذكر أن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في الهيئة، يعمل على تعزيز جهود المملكة في الأمن السيبراني، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، ونشر التحذيرات الدورية بالثغرات الأمنية ومشاركة التنبيهات لحماية الأفراد والمنشآت، والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني.

كما يعمل على بناء أوجه التعاون والشراكات محليًا ودوليًا، والتعرّف على أفضل الممارسات في مجال التوعية بالأمن السيبراني؛ لتفعيل البرامج التثقيفية التي تستهدف مختلف الفئات من المجتمع، إضافةً إلى نشر أفضل الممارسات؛ للتعامل مع المخاطر والثغرات الأمنية.