شكرا لقرائتكم خبر «ذوق فخرنا» يبرز جهود المزارعين في تطوير إنتاج التمور بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهوية جديده ة ورؤية هادفة لخيرات تمور العلا أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مهرجان العلا للتمور في نسخته الثانية «ذوق فخرنا»، وذلك ضمن خططها لتطوير القطاع الزراعي واستدامته لأهميته كرافد اقتصادي لمجتمع العلا وتماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الموارد غير النفطية، حيث بادرت الهيئة منذ وقت مبكر بالترتيب لهذا المهرجان الذي يأتي تزامنا مع انتهاء مواسم تمور المملكة.

وتختم فعاليات (ذوق فخرنا) أسبوعها الرابع الذي انطلق منذ 15 أكتوبر ويستمر حتى الـ6 من نوفمبر، حيث تبدأ الفعاليات منذ الصباح الباكر بالمزاد، ليستعرض خلاله المزارعون نتاج محصولهم لبيعة على عملائهم المحليين والدوليين بنهاية كل أسبوع من يومي الجمعة والسبت، ومساء يستقبل موقع المهرجان زوارا من العلا وخارجها للاستمتاع بفاعلياته المتعددة التي لا قت إقبالا من السياح المحليين والدوليين من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا محمد الشمري، للصحيفة أن مهرجان التمور هذا العام أطلق بهوية (ذوق فخرنا) لنحتفي بالمزارعين لإبراز دورهم في تطوير زراعة التمور، ولتجسد اعتزاز مجتمع العلا بمنتجاتهم المختلفة للتمور ومستخلصاتها وغيرها من المنتجات المستخلصة من أرضها وطبيعتها الأصيلة لنطلق بذلك العنان لهم ضمن برامج تدريبية سابقة وحاليا تقدم لصانعات الجمال وصناع المنتجات الغذائية، إضافة لإبراز لوحات الفن التشكيلي لمختلف الفنانين والفن الشعبي الطربي لأبنائها، لتستمر الهيئة بدعمهم وإتاحة الفرصة لهم للوصول للعالمية، بما يتماشى مع تطلعاتنا لاستراتيجية رؤية العلا التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، والتي ترتكز على حماية الطبيعة والتراث باشراك المجتمع المحلي؛ لتفتح بذلك فرص عمل واعدة ومتعددة للمواطنين لتخدم أبناء وبنات المنطقة.