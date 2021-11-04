شكرا لقرائتكم خبر المظالم يتيح خدمة التبليغات القضائية للجهات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم إطلاق خدمة إبلاغ الجهات الحكومية عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني في منصة «معين» الرقمية.

وتتيح الخدمة إرسال رسائل نصية وبريد الكتروني للقطاعات الحكومية التي اعتمدت وسائل التبليغات لها بديوان المظالم، وتتضمن الرسالة الإبلاغ بموعد الجلسة وأطراف الدعوى والدائرة ناظرة الدعوى، ويضمن بالرسالة رابطا مدعما بخاصية التحقق من هوية المستخدم يمكن الجهة من الاطلاع على بيانات التبليغ إضافة إلى بيانات وموضوع الدعوى والأسانيد والمرفقات والطلبات المدونة في الدعوى والمعلومات الخاصة بالجلسة، كما يتاح للجهة من خلال ذات الرابط طباعة خطاب يشمل كافة تفاصيل التبليغ.

وحظت هذه الخدمة بمتابعة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف كواحدة من خطوات التطوير المتتابعة في ديوان المظالم في سبيل تسهيل الإجراءات وتقليص أمد التقاضي سعيا من ديوان المظالم لتحقيق مبادئ العدالة الناجزة واستثمار الوسائط والتقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.