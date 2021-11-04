شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 537 جولة ميدانية بشوارع مكة لتحسين المشهد الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية جهودها الرقابية لمعالجة ظاهرة التشوه البصري، ضمن نطاقها الإشرافي بمكة المكرمة.

وأوضحت البلدية أنها نفذت 537 جولة ميدانية لتحسين المشهد الحضري، نتج عنها رصد ومعالجة تشوهات المظهر العام في مواقع متعددة، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية ممثلة بقسم مراقبة البناء أعمالها الرقابية لإزالة مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء السكنية.

وألزمت البلدية أصحاب الأراضي البيضاء بتسويرها، لضمان جودة المشهد الحضري، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري، كما ألزمت البلدية أصحاب الأراضي المحفورة بردمها، وشددت على عدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي.

إلى ذلك أجرى مختبر السلامة الغذائية بالأمانة خلال أكتوبر الماضي 10.514 اختبارا على عينات الأغذية؛ للتأكد من سلامتها من الملوثات والتحقق من جودتها ومطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة.

وأشارت الأمانة إلى رصد 58 عينة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من أصل 2.553 عينة مفحوصة باستخدام أفضل الطرق والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنفيذ 11مبادرة، و19 نشاطا إعلاميا من المختبر لخدمة المجتمع.

وتسعى الأمانة من خلال مختبر السلامة الغذائية إلى التأكد من سلامة المنتجات الغذائية بالعاصمة المقدسة وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات في المعامل التابعة لها.

من نتائج الجولات الرقابية:

17 طنا من مخلفات البناء رفعت

45 لوحة إعلانية قديمة أزيلت

48 حاجزا خرسانيا أزيلت

17 مخالفة ضبطت على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء