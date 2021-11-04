الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي

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ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي رصفت بعناية فائقة، حيث يسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويحسن الأداء الهضمي، ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء، ويقلل من اضطرابات النوم، ويخفف الاكتئاب والتوتر، ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.
كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ (الغدة الدرقية - الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل) حفاظا على سلامتهم.
يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م.
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