استعادة 8 مركبات مسروقة بجدة.. والقبض على الجاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استردت شرطة منطقة مكة المكرمة 8 مركبات مسروقة وقبضت على سارقها بمحافظة جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من استرداد 8 مركبات مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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