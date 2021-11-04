محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
فاز فريق الاتحاد على نظيره الفتح، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز أهداف الاتحاد، البرازيلي رومارينهو “هدفين” في الدقيقتين 35 عن طريق ركلة جزاء والدقيقة 70، وكورنادو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
وحصل مدافع نادي الاتحاد زياد الصحفي خلال اللقاء على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.
وارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب دوري المحترفين، كما توقف رصيد الفتح عند النقطة 12 في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بثلاثية في شباك الفتح.. الاتحاد يعود لصدارة الدوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.