السعوديه أمير تبوك يواسي أسرة السحلي

محمد بن مسعود - الدمام - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة السحلي في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتها أعربت أسرة الفقيد عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه على هذه اللفتة غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.
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