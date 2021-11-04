محمد بن مسعود - الدمام - 04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 09:53 PM “شرطة مكة ” تستدعي شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة “شرطة مكة ” تستدعي شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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