استدعاء شخصين ظهرا في فيديو متداول أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

استدعت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.