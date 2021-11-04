شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة " دروازة " : الاعتناء بـ 30 منزلا تاريخيا تراثيا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية محافظة القطيف تنفيذ مبادرة " دروازة " بالموقع التراثي "الزريب" بمشاركة أكثر من 400 متطوعا ومتطوعة منذ انطلاقة المبادرة .

وقال مدير الإعلام ببلدية محافظة القطيف عبدالله ضيف ، انطلقت مبادرة " دروازة " منذ 7 أيام وشارك فيها إلى الآن أكثر من 400 متطوعا ومتطوعة . وتم عزل الحجر البحري التراثي القديم " الطيني الفروش ".

وأكد رئيس بلدية وسط القطيف المشارك في الميدان المهندس ياسر سمير الرمضان ، أن المبادرة هذه تقام على مساحة تقدر 10 آلاف م2 ، وتهتم بالتراث وتحسين المشهد الحضري والبصري والوصول إلى جودة الحياة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن المبادرة تضم حي " الزريب " الذي يضم 30 منزلا تاريخيا تراثيا ، وتأتي المبادرة ضمن أعمال البلدية للحفاظ على المواقع الأثرية وإبرازها والتي تزخر بها المحافظة وفق خطط التطوير الشامل.