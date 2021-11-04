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مبادرة " دروازة " : الاعتناء بـ 30 منزلا تاريخيا تراثيا بالقطيف

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الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية محافظة القطيف تنفيذ مبادرة " دروازة " بالموقع التراثي "الزريب" بمشاركة أكثر من 400 متطوعا ومتطوعة منذ انطلاقة المبادرة .

وقال مدير الإعلام ببلدية محافظة القطيف عبدالله ضيف ، انطلقت مبادرة " دروازة " منذ 7 أيام وشارك فيها إلى الآن أكثر من 400 متطوعا ومتطوعة . وتم عزل الحجر البحري التراثي القديم " الطيني الفروش ".

وأكد رئيس بلدية وسط القطيف المشارك في الميدان المهندس ياسر سمير الرمضان ، أن المبادرة هذه تقام على مساحة تقدر 10 آلاف م2 ، وتهتم بالتراث وتحسين المشهد الحضري والبصري والوصول إلى جودة الحياة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن المبادرة تضم حي " الزريب " الذي يضم 30 منزلا تاريخيا تراثيا ، وتأتي المبادرة ضمن أعمال البلدية للحفاظ على المواقع الأثرية وإبرازها والتي تزخر بها المحافظة وفق خطط التطوير الشامل.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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