ترويجًا للسياحة.. الخطوط السعودية تُسيّر رحلة “متحف السماء” الفريدة من نوعها إلى العُلا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة:
سيرت الخطوط السعودية اليوم الخميس، رحلة “متحف السماء” الفريدة من نوعها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بمحافظة العُلا.
ونقلت الرحلة قطع مختارة طبق الأصل لعدد من الآثار التي تم اكتشافها خلال تنقيب علماء الآثار عن بعض أسرار حضارات العُلا القديمة.
واحتفت السعودية بهذه المناسبة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل انطلاق الرحلة، بتخصيص الشعار الخاص بالمناسبة في شاشة العرض بمنصة إنهاء إجراءات السفر.
ورحب قائد الطائرة بالضيوف على متن الرحلة، ثم بدأت الفعاليات أثناء الرحلة باستعراض تاريخ القطع الأثرية التي جُلبت خصيصاً لهذه المناسبة.
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