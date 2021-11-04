رئيس اتحاد الغرف بالمملكة يطالب بوقف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

دعا عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الرياض، اليوم الخميس، إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، ردا على مواقف الحكومة اللبنانية.

وكتب “العجلان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر: “لم يكفي استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة”.

وأضاف العجلان: “لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل ما نقدمه دفاعاً عن وطننا”.