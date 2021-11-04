«متحرش الردسي».. بالفيديو.. عامل بمركز تجاري يتحرش بفتاة.. والعنف الأسري يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مناشدات المواطنين بضرورة القبض على متحرش بأحد المراكز التجارية في مدينة جدة؛ حيث وثقت مواطنة لحظة محاولاته للتحرش بفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، مطالبة بضرورة القبض عليه.

ويظهر في مقطع الفيديو، المتحرش وهو يسعى للإيقاع بضحيته في المركز التجاري، حيث أشارت صاحبة مقطع الفيديو إلى أن صديقه يحاول مساعدته.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»: «أختي العزيزة، نحن متواجدين لمساعدتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وأضاف: «نحن متواجدين لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بإمكانك التواصل معنا عبر الرقم المجاني 1919 او عن طريق الرسائل الخاصة في تويتر».

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