التحالف يقضي على 115 حوثيًا في صراوح والجوف ويُدمر 14 آلية عسكرية في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي بيان له، قال التحالف، اليوم الخميس، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصرًا إرهابيًّا.

كما خاطبت، اليوم، الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز.

وسلّم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن رسالة، عرض فيها تواصل استهداف ميليشيا الحوثي الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على المنطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوبي مأرب.

وأشار إلى أن هجوم 31 أكتوبر 2021، الذي استهدف بشكل مباشر مسجدًا ومركزًا تعليميًّا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنيًّا، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استهداف منزل عبداللطيف القبلي في مأرب، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنيًّا من أفراد عائلته بينهم نساء وأطفال.

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