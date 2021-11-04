ضبط 8 مخالفين سرقوا مركبات متعطلة وتاجروا بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مخالفين لنظام الإقامة، (7) من الجنسية السودانية، و(1) من الجنسية المصرية، ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من أحد المواقع مقرًا لجرائمهم، فيما تم استرداد (5) مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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