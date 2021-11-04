“الزهراني” يطالب برفع الوعي المعرفي حول آثار فرط الحركة السلبية

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تُقيم جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة معرضًا لذلك

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور سعيد الزهراني، لرفع الوعي المعرفي والثقافي والأسري والمجتمعي، وتسليط الضوء على آثار فرط الحركة السلبية على الفرد والمجتمع، وإعداد وعمل البرامج الوقائية والإنمائية والعلاجية التي تساهم في التصدي لهذه المشكلة المغيبة عن كثير من أفراد المجتمع المحيطين بالطفل.

يأتي هذا فيما تُقيم جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، مساء اليوم الخميس، معرضًا عن فرط الحركة والشلل الدماغي، بمول قلب الطائف، بمشاركة شركاء النجاح.

وتنفذ جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم برامج عن فرط الحركة وتشتت الانتباه والشلل الدماغي ضمن الفعاليات السنوية المتنوعة والاحتفالات بالأيام العالمية والتوعوية، تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالطائف.

ويأتي تدشين المعرض مساء اليوم الخميس، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية يوسف بن مصلح الجميعي، في مول قلب الطائف، فيما وجهت الجمعية الدعوة لحضور فعاليات وبرامج وأنشطة المعرض.