شكرا لقرائتكم خبر عن 230 ألف غرامة لـ 6 أشخاص نشروا تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاقبت هيئة الإعلام المرئي ، 6 أشخاص نشروا تجاوزات وإساءات تؤجج التعصب الرياضي عبر منصات التواصل، وتغرمهم 230 ألف ريال.

وتضمنت المخالفات المرصودة، التعدي على أحد اللاعبين بعبارات غير لائقة، وإطلاق تهم ضد نادي رياضي وسرد وقائع ليس لها صحة ، والتعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تلفزيوني، وعدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياض لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياض، ومخالفة إعلامي لقيامه بالتلفظ بعبارات نابية عبر برنامج تلفزيون رياضي.