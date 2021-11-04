الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق كشفت السلطات المعنية عن تفاصيل عملية سرقة 39,306,991 ريال، خلال الفترة ما بين 2018 و2020 من أموال صندوق هدف. ونشر برنامج “بلاغ 980” تفاصيل القضية، حيث قام محتال باختراق الموقع الرسمي لصندوق هدف، مستغلاً ثغرة في موقع خاص بصندوق تنمية الموارد البشرية. ونجح موظف بالصندوق في كشف كافة الأحداث وتم الوصول إلى المحتال والقبض عليه ووضعه في يد العدالة. ومن المقرر أن يقوم برنامج “بلاغ 980″، بكشف قضايا أكثر عن سرقة ورشاوى من لصوص المال العام بأكثر من 40 مليون ريال.

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